Внешность Авиценны восстановили с помощью современных технологий

CentralAsia (UZ) - Британским ученым удалось воссоздать образ великого ученого, врача, философа Абу Али ибн Сины, передают местные СМИ.

Образ Ибн Сины был восстановлен по фотографиям черепа, сделанным во время переноса его гробницы в Хамадан. Внешний вид ученого-философа был примерно таким, как на картинке выше.

Абу Али ибн Сина, известный на Западе как Авиценна, — средневековый ученый, врач и философ, который внес неизмеримый вклад в развитие мировой науки и философии.

Учёный родился в 980 году в поселении Саманидского государства — Афшана под Бухарой.

Самый известный трактат Авиценны по медицине — «Канон врачебной науки». В сочинении он предположил существование микроскопических, недоступных глазу организмов, которые вызывают болезни у человека. Кроме того, в «Каноне» Авиценна описал многие средневековые болезни и лекарственные средства. Трактат считается главным медицинским сочинением эпохи Средневековья.

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