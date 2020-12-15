Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США

// ТАСС

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах США. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В телеграмме Путин пожелал избранному президенту успехов и выразил уверенность, что Россия и США, несущие особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир.

Президент России отметил, что с учетом этого российско-американское сотрудничество, основанное на принципах равноправия и взаимного уважения, отвечало бы интересам народов обеих стран и всего международного сообщества.

«Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с вами», - подчеркнул глава государства.

