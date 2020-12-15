Посол Таджикистана вручил верительные грамоты Владимиру Зеленскому

CentralAsia (TJ) - В Киеве в ходе церемонии вручения верительных грамот вновь назначенными послами иностранных государств, посол Таджикистана в Украине Давлатали Назризода вручил свои верительные грамоты президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает пресс-служба МИД РТ.



Во время церемонии посол передал Зеленскому наилучшие пожелания президента Таджикистана Эмомали Рахмона.



После вручения верительных грамот Владимир Зеленский поздравил послов с новым назначением и высказался о дальнейшем развитии сотрудничества между Украиной и странами партнерами, в том числе с Таджикистаном.

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