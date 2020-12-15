В США выявили первый случай COVID-19 у дикой норки

- Азия и мир, общество
- 13:42, 15 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - Специалисты Национальной лаборатории ветслужбы Минсельхоза США подтвердили первый случай заражения коронавирусной инфекцией у дикой норки в стране.
Как сообщила служба инспекции здоровья животных и растений США (APHIS), данный случай обнаружен во время эпидемиологического исследования, проводимого в окрестностях норковой фермы с выявленными случаями коронавируса в штате Юта.
«На данный момент это первое находящееся на свободном выгуле дикое животное с подтвержденным SARS-CoV-2», - говорится в заявлении APHIS.
Эта информация передана Всемирной организации по охране здоровья животных. При этом, как указывает APHIS, пока нет доказательств, что возбудитель COVID-19 циркулирует в диких популяциях, обитающих вблизи норковых ферм с подтвержденными случаями коронавируса.
COVID-19 ранее неоднократно выявляли на норковых фермах в различных странах.