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  15 декабря 2020
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В США выявили первый случай COVID-19 у дикой норки

CentralAsia (CA) -  Специалисты Национальной лаборатории ветслужбы Минсельхоза США подтвердили первый случай заражения коронавирусной инфекцией у дикой норки в стране.

Как сообщила служба инспекции здоровья животных и растений США (APHIS), данный случай обнаружен во время эпидемиологического исследования, проводимого в окрестностях норковой фермы с выявленными случаями коронавируса в штате Юта.

«На данный момент это первое находящееся на свободном выгуле дикое животное с подтвержденным SARS-CoV-2», - говорится в заявлении APHIS.

Эта информация передана Всемирной организации по охране здоровья животных. При этом, как указывает APHIS, пока нет доказательств, что возбудитель COVID-19 циркулирует в диких популяциях, обитающих вблизи норковых ферм с подтвержденными случаями коронавируса.

COVID-19 ранее неоднократно выявляли на норковых фермах в различных странах.

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