После обвинений генпрокурора Узбекистана в преступлениях создана комиссия для изучения доводов прокурора Бухары

Нигматилла Юлдашев

CentralAsia (UZ) - 14 декабря была создана Республиканская межведомственная комиссия для «тщательной и объективной» проверки доводов прокурора Бухары Джасура Фозилова, который ранее заявил о фабрикации против него дела. Об этом сообщило УзА со ссылкой на Народную приемную президента.

В состав комиссии вошли сотрудники Администрации президента, Сената Олий Мажлиса, уполномоченного по защите прав и законных интересов предпринимателей при президенте (бизнес-омбудсман), Агентства по противодействию коррупции, Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры и Народной приемной президента.

«Комиссия при непосредственном участии Джасура Фозилова организует глубокое и объективное изучение всех его доводов и озвученных правонарушений с выездом на место», – говорится в сообщении.

11 декабря прокурор Бухары выступил с видеообращением к президенту Шавкату Мирзиёеву и главе его администрации Зайнилобиддину Низомиддинову. В своем обращении, опубликованном в социальных сетях, Джасур Фозилов обвинил генерального прокурора Нигматиллу Юлдашева в причастности к преступной деятельности в Бухаре и коррупции в регионе.

В частности, Фозилов утверждал, что в отношении него началась проверка, когда он поручил вызвать на допрос представителя компании Mustahkam Qurilish Development, который якобы в хороших отношениях с главой Генпрокуратуры.