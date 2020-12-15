В России число случаев COVID-19 превысило 2,7 млн

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России зарегистрировано 26 689 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 15 декабря сообщает оперативный штаб по ситуации с COVID-19.



Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 5181 (19,4%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 2 707 945 случаев коронавируса.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 83,4 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 336 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 572 290 человек.