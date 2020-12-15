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  15 декабря 2020
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Число жертв коронавируса в России приблизилось к 48 тысячам

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки от коронавируса скончались 577 человек, сообщает оперативный штаб.

Так, большинство случаев смерти выявлено в Москве — 77 и Санкт-Петербурге — 72.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 47 968 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 2,7 млн человек, из них выздоровели 2,1 млн, под медицинским наблюдением остаются 572 290 пациентов.

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