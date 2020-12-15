Японец приговорен к смертной казни за жестокое убийство 9 человек, планировавших совершить суицид

Полиция и журналисты возле дома, где жил Сираиси, в день обнаружения останков жертв // AFP via Getty Images

CentralAsia (CA) - 30-летний Такахиро Сираиси приговорили к смертной казни за убийство девяти человек. Его адвокаты добивались более мягкого приговора, настаивая, что осужденный выполнял желания своих жертв.



Суд в Японии вынес смертный приговор человеку, которого прозвали Twitter killer, сообщает ВВС.



Сираиси был признан виновным в убийстве, расчленении и хранении тел девяти человек в своей квартире недалеко от Токио.

Отмечается, что убил ли Сираиси жертв с их согласия, было главным предметом разногласий в судебном заседании.



Весной 2017 года в Твиттере появился новый аккаунт. Автор аккаунта писал на японском, но ник выбрал на английском. Этот ник нельзя назвать в русскоязычной прессе, поскольку он описывает способ совершения самоубийства.



В своем профиле автор написал: «Я хочу помочь людям, которые действительно страдают. Пожалуйста, напишите мне напрямую в любое время». Как впоследствии выяснила японская полиция, автор аккаунта переписывался с молодыми девушками, у которых могли возникать суицидальные мысли, и предлагал им «помочь».



В октябре того же года в правоохранительные органы обратился молодой человек, брат одной из пропавших девушек. Ему удалось зайти в Твиттер сестры. В личных сообщениях он обнаружил переписку с неизвестным человеком, который предлагал девушке встретиться и выполнить ее желание.



В это же время полиции наконец-то удалось отследить путь этой 23-летней девушки по камерам наблюдения на улицах. В последний раз ее видели в маленьком японском городке Дзама.



Камера была установлена рядом с неприметным двухэтажным домом, ничем не отличающимся от таких же одинаковых домов в этом районе.



Дверь открыл мужчина. В квартире стоял неприятный запах.



Арендатором квартиры оказался 27-летний Такахиро Сираиси.



В квартире полиция нашла останки девяти расчлененных тел и более 200 фрагментов человеческих костей. Все это хранилось в нескольких холодильниках и в ящиках для инструментов. Сверху убийца присыпал останки наполнителем для кошачьего туалета - чтобы меньше пахло.



Сираиси немедленно арестовали. Уже через несколько часов журналисты, родственники убитых девушек и просто неравнодушные приехали к дому, возле которого быстро разросся мемориал из фотографий погибших и цветов, которые в память о них приносили люди.



Большую часть жизни Такахиро Сираиси прожил с отцом и сестрой. После окончания школы он работал в супермаркете - работодатель и коллеги хорошо о нем отзывались и не считали его проблемным сотрудником. Правда, спустя несколько лет работы Сираиси внезапно уволился и сократил общение с родственниками.



Он переехал в Токио, где нашел себе новую работу. По документам, на новой должности он должен был помогать молодым женщинам искать работу. По факту он снабжал бордели новыми работницами. Полиция давно интересовалась непонятной фирмой и ее деятельностью, и в 2016 году расследование наконец-то завершилось.



Компанию ликвидировали, ее работники получили различные сроки. Сираиси - условный. После этого несколько месяцев он пытался найти новую работу, но всюду получал отказ из-за наличия судимости. Отчаявшись, он решил вернуться в родной город - Дзаму, где снял квартиру.



Отец Сираиси позже рассказывал, что сын, оставшись без работы и расставшись со своей девушкой, признавался: «Я не знаю, зачем мне жить». Очень скоро он нашел причину и создал тот самый аккаунт в Твиттере.



Схема, по которой действовал убийца: в интернете он находил девушек, которые открыто писали о бессмысленности своей жизни, вступал с ними в переписку, через какое-то время он приглашал девушек к себе в гости, связывал их кабелем, насиловал и душил и расчленял тела.



После ареста Сираиси врачи почти полгода проводили психиатрическую экспертизу. Решение - вменяем. Только спустя почти год после ареста, 10 сентября 2018 года, Сираиси полностью признал свою вину в изнасилованиях, грабежах и убийствах, а также в попытках скрыть следы преступления.



Адвокаты Сираиси до последнего пытались добиться смягчения наказания. В суде они пытались доказать, что жертвы серийного убийцы сами давали согласие на смерть, когда писали о своем желании совершить самоубийство, а Сираиси просто «выполнял желания». Правда, сам убийца в итоге заявил, что это неправда: на телах некоторых девушек были обнаружены следы веревки, накинутой сзади, - это доказывает, что девушки сопротивлялись.