[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ташкенте задержаны организаторы подпольной религиозной школы, избивавшие и морившие голодом детей

CentralAsia (UZ) -  В ходе оперативного мероприятия правоохранительных органов, проведенного в Ташкенте, было установлено, что 3 гражданина организовали в своих квартирах худжры (келья, маленькая комната для обучения в медресе - прим. ред.) и преподавали детям религиозные уроки, сообщило издание Qalampir.

В выявленных школах обучались религии в общей сложности 32 ребенка. При осмотре квартир, где были организованы обыски, обнаружили там деревянную биту, нож, пневматическое оружие. Также было установлено, что в карманах владельцев квартир были аудио-и видеоматериалы, призывающие к джихаду религиозных экстремистских течений и идеологических лидеров террористических организаций, передает Репост.уз.

В одной из квартир находились 17 человек, во второй - 11, а в третьей - 4 несовершеннолетних. Во время незаконного процесса обучения детей подвергали избиениям и наказывали регулярным голодом.

В настоящее время правонарушители задержаны и решается вопрос о принятии по отношению к ним законных мер.

print
  • Семнадцатилетний британец нанес родной матери 118 ударов ножом
  • В рукописи о «великой пирамиде» Ньютона скрываются секретные расчеты о конце света, - Al Jazeera
  • Запущен монгольский веб-сайт «Интегрированная база данных по внешней торговле»


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com