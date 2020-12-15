В Ташкенте задержаны организаторы подпольной религиозной школы, избивавшие и морившие голодом детей

CentralAsia (UZ) - В ходе оперативного мероприятия правоохранительных органов, проведенного в Ташкенте, было установлено, что 3 гражданина организовали в своих квартирах худжры (келья, маленькая комната для обучения в медресе - прим. ред.) и преподавали детям религиозные уроки, сообщило издание Qalampir.

В выявленных школах обучались религии в общей сложности 32 ребенка. При осмотре квартир, где были организованы обыски, обнаружили там деревянную биту, нож, пневматическое оружие. Также было установлено, что в карманах владельцев квартир были аудио-и видеоматериалы, призывающие к джихаду религиозных экстремистских течений и идеологических лидеров террористических организаций, передает Репост.уз.

В одной из квартир находились 17 человек, во второй - 11, а в третьей - 4 несовершеннолетних. Во время незаконного процесса обучения детей подвергали избиениям и наказывали регулярным голодом.

В настоящее время правонарушители задержаны и решается вопрос о принятии по отношению к ним законных мер.