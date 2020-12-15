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  15 декабря 2020
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В Ашхабаде студентов Института культуры увезли на скорой. Всех учащихся протестируют на COVID-19, - СМИ

CentralAsia (TM) -  Вечером 11 декабря трех студентов 3 курса Государственного института культуры с высокой температурой забрали из общежития на скорой помощи. Об этом сообщают«Хроники Туркменистана».

Как сообщается, утром 14 декабря ректор института Аманмырат Айдогдыев предупредил преподавателей, что они и проживающие в общежитии студенты должны пройти тест на COVID-19.

«Учебный процесс прерывать пока не стали из опасений, что это вызовет панику среди студентов вуза», – рассказал источник ХТ.

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