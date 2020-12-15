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  15 декабря 2020
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Врач рассказал, почему человеку вредно спать рядом со смартфоном

CentralAsia (CA) -  Врач-невролог «СМ-Клиника» Мария Игнатова рассказала агентству «Прайм», почему вредно спать рядом с гаджетами и какие проблемы со здоровьем могут появиться у тех, кто не выпускает смартфон из рук.

«По данным некоторых исследований, радиочастотное излучение смартфонов увеличивает риск развития бесплодия, раковых заболеваний, неврологических и психических расстройств», - перечисляет врач.

По ее словам, к электромагнитным радиочастотным полям наиболее чувствительны дети, беременные, люди с нарушениями со стороны сердечно-сосудистой, нервной, иммунной систем. При этом она отмечает, что достоверные данные о негативном влиянии радиочастотного излучения именно смартфонов на организм человека отсутствуют.

«Наиболее опасным для здоровья взрослых и детей является использование смартфонов в ночное время суток. Синий свет экрана телефона негативно влияет на глаза, биологические ритмы, вызывает бессонницу, головные боли, снижение работоспособности, нарушения памяти и провоцирует возникновение дистрофических заболеваний глаз», - добавляет Игнатова.

«У некоторых людей есть зависимость от смартфона, поэтому, чтобы телефон находился в поле зрения человека и при этом не вызывал никаких негативных последствий, его необходимо держать на достаточно удаленном расстоянии от места сна и отдыха (на расстоянии минимум 2 метров), вне электросети», - заключила врач.

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