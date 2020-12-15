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  15 декабря 2020
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Правительства Кыргызстана и Узбекистана обсуждают вопросы демаркации границ

CentralAsia (UZ) -  15 декабря правительственные делегации Кыргызстана и Узбекистана обсуждают делимитацию и демаркацию границы между странами. Встреча проходит в госрезиденции «Ала-Арча» под Бишкеком, сообщает пресс-служба правительства КР.

Делегации возглавляют председатель Госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев и советник премьер-министра Узбекистана Мехриддин Хайриддинов.

Ташиев, приветствуя гостей, заявил о важности решения вопросов по оформлению госграницы.

«Живя в соседстве вот уже много веков, имея тесные дружеские отношения и родственные связи, для создания благополучных условий нашим гражданам, мы должны позаботиться о скорейшем завершении процесса делимитации оставшихся участков, а также начать работу по демаркации кыргызско-узбекской государственной границы согласно Договору, подписанному в 2017 году», — подчеркнул он.

Граница между Кыргызстаном и Узбекистаном составляет 1 314 км.

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