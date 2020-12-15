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  15 декабря 2020
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Видео — Солнечное затмение в Южной Америке
кадр из видео
кадр из видео

CentralAsia (CA) -  Нынешнее солнечное затмение, как выразились астрономы, прошло в полной своей фазе узкой полосой лунной тени по территории Чили в регионе Озерного края, и Аргентины, его могли наблюдать на севере страны в Патагонии.

А частные фазы этого природного явления были видны в Полинезии, в Антарктиде и в Африке. Максимальная фаза затмения началась после пяти вечера 14 декабря по среднеевропейскому времени, сообщает Euronews.

Солнечное затмение такого типа позволяет увидеть корону, которая образуется вокруг светила, а также находящиеся вблизи по меркам астрономии этого небесного тела звезды и планеты.

По словам Сусаны Рамос, научного сотрудника физфака университета Комауэ, «это необычная темнота, это ведь не ночь, но похолодало очень резко. Сразу чувствуешь, что происходит что-то совершенно невиданное».

Полная фаза солнечного затмения продолжалась чуть больше двух минут.


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