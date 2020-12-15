Узбекистан планирует расширить сотрудничество с Россией в электроснабжении

CentralAsia (UZ) - Узбекистан и Россия реализуют ряд совместных проектов в энергетической сфере общей стоимостью порядка 22 миллиардов долларов США, сообщает ИА «Дунё».

По данным пресс-службы Министерства энергетики, эта цифра озвучивалась в ходе прошедших вчера в рамках рабочей поездки в Москву главы ведомства Алишера Султанова переговоров с его российским коллегой Николаем Шульгиновым.

На встрече акцентировалось также внимание на важности такого нового направления сотрудничества, как цифровизация производственных и финансовых процессов энергетических компаний Узбекистана.

На переговорах отмечалось, что в гидроэнергетике Узбекистана сегодня при финансовой поддержке Внешэкономбанка России реализуются 5 проектов, в том числе строительство новых мини-ГЭС (на канале Даргом и в составе Нижнечаткальской ГЭС), модернизация действующих Фархадской и Тупалангской ГЭС. Ведется обсуждение партнерства еще в ряде гидроэнергопроектов.