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  15 декабря 2020
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Узбекистан планирует расширить сотрудничество с Россией в электроснабжении

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан и Россия реализуют ряд совместных проектов в энергетической сфере общей стоимостью порядка 22 миллиардов долларов США, сообщает ИА «Дунё».

По данным пресс-службы Министерства энергетики, эта цифра озвучивалась в ходе прошедших вчера в рамках рабочей поездки в Москву главы ведомства Алишера Султанова переговоров с его российским коллегой Николаем Шульгиновым.

На встрече акцентировалось также внимание на важности такого нового направления сотрудничества, как цифровизация производственных и финансовых процессов энергетических компаний Узбекистана.

На переговорах отмечалось, что в гидроэнергетике Узбекистана сегодня при финансовой поддержке Внешэкономбанка России реализуются 5 проектов, в том числе строительство новых мини-ГЭС (на канале Даргом и в составе Нижнечаткальской ГЭС), модернизация действующих Фархадской и Тупалангской ГЭС. Ведется обсуждение партнерства еще в ряде гидроэнергопроектов.

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