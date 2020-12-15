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  15 декабря 2020
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В Японии курсирует автобус с изображением городов Узбекистана (фото)

CentralAsia (UZ) -  19 декабря 2020 года в Нагое (Япония) будут отмечаться Дни города Ташкента. В связи с этим мэрией города Нагои был подготовлен проект общественного транспорта - автобуса, который будет способствовать продвижению туристического потенциала Узбекистана, сообщила пресс-служба Госкомтуризма РУз.

В конце 2019 года Ташкент посетила делегация из Японии во главе с мэром Нагои Такаши Кавамурой. В рамках встречи было подписано Соглашение об установлении партнёрских связей между Департаментом по развитию туризма города Ташкента и Департаментом по продвижению туризма и культуры города Нагоя.

Документ послужит укреплению долгосрочных и побратимских отношений между городами, совместной реализации туристических проектов.

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