Туркменистан направил $10 миллионов на закупку противовирусных препаратов

CentralAsia (TM) - Госинформагентство Туркменистана сообщило, что президент Гурбангулы Бердымухамедов разрешил Минздраву «заключить в установленном порядке контракты с производителями лекарств Российской Федерации на закупку в необходимых объемах антивирусных препаратов». Turkmen.news стало известно, что на эти цели была выделена сумма в размере $10 миллионов. Однако больным в коронавирусном госпитале предлагают сомнительный препарат китайского производства.



По информации источников turkmen.news в банковской сфере, в июле на закупку противовирусных препаратов в России из бюджета Туркменистана был выделен 21 миллион манатов. Еще 14 миллионов на эти цели должны были предоставить банки из собственных средств. В общей сложности это 35 миллионов манатов — $10 миллионов по государственному курсу (президент своим указом №1819 распорядился провести конвертацию для этих контрактов, то есть тут применим именно официальный, а не «черный» курс).

При этом Минпромторг России 17 августа сообщил, что Туркменистан за июль-август закупил у России медицинские препараты на сумму лишь $7,8 миллионов. О каких именно препаратах шла речь — неизвестно. На тот момент в России проходили процедуру регистрации три лекарства для лечения COVID-19: «Авифавир», «Арепливир» и «Коронавир». Внутри России эти препараты восприняли без восторга. Во всех них в качестве действующего вещества используется фавипиравир — вещество с довольно подозрительной историей.

По информации turkmen.news, сейчас пациентам с подозрением на коронавирус действительно выдают препараты на основе фавипиравира — только не российского, а китайского производства. Мы идентифицировали надписи на китайском языке, которые нанесены на упаковку. Это препарат с действующим веществом фавипиравир, выпущенный китайской фармкомпанией Zhejiang Haizheng Pharmaceutical.

Фавипиравир изобрели в 1998 году в Японии для лечения гриппа, но широко не применяли — в частности, из-за такого побочного эффекта, как способность вызывать уродства плода и прерывание беременности. Когда началась эпидемия COVID-19, препарат решили проверить на способность излечивать это заболевание. Исследование, проведенное в Японии, не доказало его эффективность.

Но затем были проведены еще три эксперимента — один в Китае и два в России. Они продемонстрировали, что фавипиравир все-таки несколько ускоряет выздоровление от COVID-19. Однако организаторов этих экспериментов обвиняли в ряде нарушений установленного порядка исследований.

Руководитель научной экспертизы российского фармацевтического венчурного фонда «Inbio Ventures» Илья Ясный в беседе с изданием «Правмир» заявил, что эффективность фавипиравира нельзя считать доказанной, и что его широкое применение неоправданно. В свою очередь, профессор НИУ ВШЭ, доктор медицинских наук Василий Власов в интервью «Новой газете» сказал, что препараты, подобные фавипиравиру, «не очень эффективные и, может быть, небезопасные».

По официальной версии, в стране по-прежнему не обнаружено ни одного случая инфекции.