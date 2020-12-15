Появилось видео совместной тренировки казахстанского боксера Геннадия Головкина и Криштиану Роналду

CentralAsia (CA) - В видеохостинге YouTube опубликован трейлер документального фильма от стримингового сервиса DAZN — «Параллельные миры», главным героями которого стали чемпион мира по боксу в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин и футболист «Ювентуса» и сборной Потругалии Криштиану Роналду.

В трейлере показаны фрагменты совместной тренировки спортсменов и их дружеской беседы, а также фрагменты их становления.

«Как думаешь, ты мог бы стать боксером?» - спросил Головкин.

«Я так не думаю», - ответил Роналду.

«Обстоятельства, при которых ты растешь, откладываются в твоем характере, в твоей личности. Мы родились обычными людьми, не богачами. Поэтому приходится сражаться за свою жизнь», - сказал футболист.

Проект DAZN объединяет мировых спортивных легенд из разных дисциплин, чтобы узнать, что у них общего. Действующими лицами первого эпизода стали Головкин и Роналду, которые исследуют методы тренировок друг друга, пишет vesti.kz.

О начале совместного проекта для DAZN спортсмены объявили еще в декабре 2019 года. Тогда Головкин и Роналду обменялись памятными подарками, однако детали проекта не разглашались.