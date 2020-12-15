За неделю в Казахстане от коронавируса скончались 59 человек

CentralAsia (KZ) - В Казахстане с 6 по 13 декабря зарегистрировано 59 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции. Об этом сегодня сообщает оперативный штаб.
Новые случаи смерти зафиксированы в 11 регионах:
- город Алматы - 18;
- Западно-Казахстанская область - 10;
- город Нур-Султан - 8;
- Атырауская область - 6;
- Восточно-Казахстанская область - 4;
- Акмолинская область - 3;
- Карагандинская область - 3;
- Павлодарская область - 3;
- Актюбинская область - 2;
- Мангистауская область - 1;
- Северо-Казахстанская область - 1.
Итого по Республике Казахстан зарегистрировано 2147 случаев с летальным исходом.
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