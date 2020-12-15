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  15 декабря 2020
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За неделю в Казахстане от коронавируса скончались 59 человек

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане с 6 по 13 декабря зарегистрировано 59 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции. Об этом сегодня сообщает оперативный штаб.

Новые случаи смерти зафиксированы в 11 регионах:

- город Алматы - 18;

- Западно-Казахстанская область - 10;

- город Нур-Султан - 8;

- Атырауская область - 6;

- Восточно-Казахстанская область - 4;

- Акмолинская область - 3;

- Карагандинская область - 3;

- Павлодарская область - 3;

- Актюбинская область - 2;

- Мангистауская область - 1;

- Северо-Казахстанская область - 1.

Итого по Республике Казахстан зарегистрировано 2147 случаев с летальным исходом.

Коронавирус в Казахстане
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