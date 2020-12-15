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  15 декабря 2020
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Почти 400 журналистов по всему миру находятся в тюрьмах, - «Репортёры без границ»

CentralAsia (UZ) -  Не менее 387 сотрудников СМИ по всему миру отбывают тюремные сроки из-за своей профессиональной деятельности. Об этом говорится в отчёте правозащитной организации "Репортёры без границ".

Больше половины журналистов находятся в тюрьмах пяти стран: Китая, Саудовской Аравии, Египта, Вьетнама и Сирии.

Более 50 журналистов в 2020 году пропали без вести или находятся в заложниках в Сирии, Ираке и Йемене.

По сравнению с прошлым годом на 35 процентов увеличилось число женщин-журналисток, отправленных под стражу, – с 31 до 42.

Доклад "Репортёров без границ" о насилии в отношении журналистов выходит ежегодно начиная с 1995 года.

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