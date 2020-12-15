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  15 декабря 2020
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В Узбекистане пройдет Неделя культурного наследия

CentralAsia (UZ) -  15-18 декабря в Ташкенте состоится традиционная Неделя культурного наследия Узбекистана и IV Международный конгресс «Культурное наследие Узбекистана – фундамент нового Ренессанса». Об этом сообщило посольство РУз в Кыргызстане.

В конгрессе примут участие представители международных организаций, свыше 300 видных зарубежных ученых более чем из 40 стран мира, а также около 1000 местных экспертов и национальных участников.

Два дня IV Международного конгресса «Культурное достояние Узбекистана - фундамент нового Ренессанса» отведены под доклады зарубежных ученых, посвященных раскрытию ценности культурного наследия Узбекистана.

На Конгрессе планируется утвердить «Дорожную карту» работы Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана до 2025 года.

Третий день Недели посвящен теме кино и исторической фотографии. В этот день состоится заседание секции киноведов центрально-азиатского региона, а также важнейшая для истории кинематографа Узбекистана церемония возвращения мультипликационных кинолент (более 100 мультфильмов) и шести фильмов золотой коллекции узбекского кинематографа из российского кинофонда в Узбекистан при спонсорской поддержке Всемирного общества.

Четвертый день недели пройдет под эгидой популяризации культуры и науки среди молодого поколения.

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