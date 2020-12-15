Ученые объяснили, почему мужчины тяжелее переносят COVID-19

CentralAsia (CA) - Группа ученых из Кейптаунского университета и Университетского колледжа Лондона объяснила, почему мужчины зачастую тяжело переносят COVID-19.

Как пишет издание Frankfurter Rundschau, исследователи проанализировали данные 3 111 800 пациентов с коронавирусом и пришли к выводу, что мужчины и женщины примерно одинаково часто заражаются коронавирусом. Но в том, что касается течения болезни, ученые обнаружили значительные гендерные различия.

Так, согласно данной работе, мужчины почти в три раза чаще попадают в отделение интенсивной терапии в связи с тяжелым течением коронавируса. Риск умереть от коронавируса у мужчин превышает в 1,39 раза, чем у женщин.

Эти данные позволяют предположить, что движущим фактором гендерной предвзятости пандемии, вероятно, являются фундаментальные отличия в иммунном ответе мужчин и женщин, отметили исследователи. Как уже показали исследования, половые различия в иммунной системе могут давать женщинам преимущество при заболевании COVID-19.

Британские ученые пришли в одном из исследований к выводу, что женский половой гормон эстроген дает определенную защиту от тяжелого течения заболевания коронавирусом. Проанализировав данные более 500 тыс. британок разного возраста, ученые заключили, что падающий уровень эстрогена у женщин среднего возраста приводит к тому, что симптомы коронавируса проявляются у них намного тяжелее, чем у других пациентов. Главной причиной этого стало меньшее количество эстрогена в организме — полового гормона, регулирующего среди прочего менструальный цикл.