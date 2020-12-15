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  15 декабря 2020
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Фильмы, хранившиеся в Госфильмофонде России, оцифрованы и возвращены в Узбекистан

CentralAsia (UZ) -  Фильмы «Келинлар қўзғолони» (Бунт невесток) и «Аччиқ данак» (Горькая ягода), хранившиеся в Госфильмофонде России, а также 9 мультипликационных фильмов 60-х годов были оцифрованы с эталонных негативов и возвращены в Узбекистан.

Проект реализуется при поддержке Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана, сообщили местные СМИ.

Фильм «Келинлар қўзғолони» (Бунт невесток), занявший место в Золотом фонде узбекского кинематографа, был снят 35 лент назад.

Фильм «Аччиқ данак» (Горькая ягода) в этом году отмечает свой 45-летний юбилей.

ГУП «Республиканский кинофонд» совместно с Государственным фондом кинофильмов Российской Федерации планирует оцифровать и вернуть в Узбекистан десятки фильмов, ставших золотым наследием узбекского кино: «Тахир и Зухра» (1945 г., режиссер Наби Ганиев), «Махаллада дув-дув гап» (1960 г., режиссер Шухрат Аббасов), «Али баба и 40 разбойников» (1980, Режиссер Латиф Файзиев), «Ленинградцы, дети мои...» (1980, режиссер Дамир Салимов).

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