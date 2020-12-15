В Узбекистане объявлена дата зимних каникул для студентов

CentralAsia (UZ) - Сегодня, 15 декабря в Министерстве высшего образования Узбекистана сообщили о дате начала зимних каникул для студентов. Заявление по этой теме сделали в пресс-службе ведомства.

По данным пресс-службы, зимние каникулы в вузах начнутся с 28 декабря. Студенты вернутся с каникул 10 января.

На сегодняшний день в традиционной форме обучения учатся только 1 и 4 курсы. Остальные студенты продолжают учебу в онлайн режиме.

