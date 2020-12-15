[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане объявлена дата зимних каникул для студентов

CentralAsia (UZ) -  Сегодня, 15 декабря в Министерстве высшего образования Узбекистана сообщили о дате начала зимних каникул для студентов. Заявление по этой теме сделали в пресс-службе ведомства.

По данным пресс-службы, зимние каникулы в вузах начнутся с 28 декабря. Студенты вернутся с каникул 10 января.

На сегодняшний день в традиционной форме обучения учатся только 1 и 4 курсы. Остальные студенты продолжают учебу в онлайн режиме.

print
  • Джо Байден официально избран новым президентом США
  • В США выявили первый случай COVID-19 у дикой норки
  • АБР выделил Узбекистану $93 миллиона на создание рабочих мест


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com