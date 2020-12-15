Рядом с курортом «Моллакара» в Туркменистане планируют построить аэропорт

- Туркменистан, общество
- 20:23, 15 декабря 2020
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CentralAsia (TM) - В поселке Джебел в Балканском велаяте Туркменистана планируется построить аэропорт. Соответствующий тендер Министерства строительства и архитектуры опубликован в газете «Нейтральный Туркменистан», передает turkmen.news.
Неподалеку от поселка Джебел расположен грязевой курорт «Моллакара». Он был основан в 1908 году, а в 2012 году реконструирован. Сейчас отдыхающие добираются на курорт через Балканабад: из аэропорта областного центра до курорта можно за полчаса доехать на машине. Кстати, недавно президент Гурбангулы Бердымухамедов после визита в Балканабад поручил отремонтировать взлетно-посадочную полосу аэропорта.
«Не совсем понятно, для чего строить новый аэропорт в получасе езды от действующего, — заявил экономический обозреватель turkmen.news в Ашхабаде. — Тем более 14 августа сам Бердымухамедов поручил усилить контроль за строительством и пересмотреть порядок возведения новостроек по степени важности, отдавая приоритет социально значимым объектам».
Национальная программа развития гражданской авиации Туркменистана на 2012-2030 годы предусматривает не только обновление аэропортов в столице и областных центрах, но и восстановление аэропортов в городах Атамурат, Магданлы, Газачак, Куняургенч, Хазар и Гарабогаз. Также за время реализации программы количество самолетов Boeing в авиапарке авиакомпании «Туркменистан» планируется увеличить с 19 до 39. В план закупок были включены, в частности, самолеты Boeing 787 (Dreamliner).