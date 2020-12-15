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  15 декабря 2020
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В Италии допустили рост смертности из-за COVID до уровня Второй мировой войны

CentralAsia (CA) -  В Италии по итогам текущего года может быть зарегистрирован самый высокий уровень смертности со времен Второй мировой войны, заявил в эфире телеканала Rai глава Национального института статистики (ISTAT) Джан Карло Бланджардо.

«2020 год еще не закончился, но разумная оценка предполагает, что в этом году мы пересечем порог в 700 тыс. смертей, — заявил он. — В последний раз подобное происходило в 1944 году, в разгар Второй мировой войны».

Такой рост смертности связан с воздействием коронавирусной инфекции COVID-19, уточнил Бланджардо. По его словам, в 2019 году в Италии умерли 647 тыс. человек.

Италия первой из европейских стран столкнулась с быстрым распространением коронавирусной инфекции. Вспышка COVID-19 началась в Ломбардии — северной провинции страны. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) масштабы вспышки связывали с запоздавшей реакцией на болезнь и с возрастом населения страны. Долгое время Италия удерживала лидерство по числу заболевших среди европейских государств (сейчас, по данным университета Джонса Хопкинса, ее опережает Франция), а по показателю летальности от COVID-19 остается на пятой позиции в мире.

Летом власти страны заявили о «выходе из бури» пандемии, но подчеркнули, что о победе над инфекцией можно будет говорить только после появления вакцины. В августе число зараженных вновь начало расти, осенью власти решили ввести в Италии новые ограничения.

По данным Минздрава Италии, по состоянию на 19 декабря в стране зарегистрировано 1,855 млн случаев заражения COVID-19, умерли 65 тыс. заболевших.

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