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  16 декабря 2020
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Ректор Университета журналистики Узбекистана отказался от суффикса -ев в фамилии
Кудратходжаев
Кудратходжаев

CentralAsia (UZ) -  Ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций, председатель Международного пресс–клуба Узбекистана Шерзод Кудратходжаев отказался от суффикса -ев в своей фамилии.

Комментируя свое решение в эфире телеканала «Узбекистан 24», он сообщил, что только сейчас осознал свою сущность и отныне его имя Кудратхужа Шерзодхон Тоджиддинхон угли.

"Я только что воспользовался своим правом в Агентстве государственных услуг и оформил все это, — сказал Кудратходжа Шерзодхон Тоджиддинхон угли. – Мы никогда не будем развиваться, пока не осознаем себя, не почувствуем национальную гордость".

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