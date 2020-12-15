Ректор Университета журналистики Узбекистана отказался от суффикса -ев в фамилии

Кудратходжаев

CentralAsia (UZ) - Ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций, председатель Международного пресс–клуба Узбекистана Шерзод Кудратходжаев отказался от суффикса -ев в своей фамилии.

Комментируя свое решение в эфире телеканала «Узбекистан 24», он сообщил, что только сейчас осознал свою сущность и отныне его имя Кудратхужа Шерзодхон Тоджиддинхон угли.

"Я только что воспользовался своим правом в Агентстве государственных услуг и оформил все это, — сказал Кудратходжа Шерзодхон Тоджиддинхон угли. – Мы никогда не будем развиваться, пока не осознаем себя, не почувствуем национальную гордость".