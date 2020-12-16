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  16 декабря 2020
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Китай официально запретил импорт угля из Австралии

CentralAsia (MNG) -  Китай официально объявил о запрете импорта угля из Австралии, что вызвало быструю реакцию премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.

Splash сообщил, что за последние три месяца растет неофициальный список продуктов, которые Пекин запретил из-за испорченных отношений между Австралией и Китаем. Это привело к тому, что многие угольные перевозчики — и более 1000 моряков — застряли на китайских якорных стоянках на длительные периоды.

Китайские государственные СМИ вчера подтвердили запрет на уголь из Австралии, одновременно сняв ограничения на импорт этого товара из других стран.

По данным Global Times, Национальная комиссия по развитию и реформам провела встречу с 10 крупными энергетическими компаниями на выходных и дала им разрешение на импорт угля без таможенных ограничений, за исключением Австралии.

В отчете предполагается, что Китай будет отдавать приоритет импорту из Монголии, Индонезии и России.

Премьер-министр Австралии Моррисон вчера обвинил Китай в нарушении правил международной торговли. Из Тасмании Моррисон сказал, что правительство запрашивало у Пекина разъяснения по поводу запрета на уголь.

По данным Braemar ACM, в настоящее время в Китае ожидают выгрузки 24 мыса и 50 панамаксов с австралийским углем, что составляет 8,7 млн тонн дедвейта.

Китаю еще предстоит заметно сократить закупки железной руды в Австралии. Тем не менее, Китайская ассоциация черной металлургии (CISA) в последние дни связалась с руководителями горнодобывающей компании BHP, чтобы выразить озабоченность по поводу роста цен на железную руду.

На фоне ухудшающегося торгового партнерства бывший министр ресурсов Австралии Мэтт Канаван заявил, что правительство должно заставить Пекин «заплатить цену» за торговые запреты на австралийские продукты, предложив ввести налог на экспорт железной руды, чтобы помочь другим местным отраслям, таким как уголь и вино.

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