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  16 декабря 2020
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Более 800 тыс. гектаров земель взято под особую охрану в Монголии

CentralAsia (MNG) -  В результате поэтапных работ под особую охрану вновь взято 808 тыс. га земель в Монголии, сообщает Минприроды.

В рамках проекта, реализуемого Министерством окружающей среды и туризма и Офисом Программы развития Организации Объединенных Наций в Монголии, была поставлена цель расширить систему охраняемых территорий и взять под особую охрану 940 тысяч гектаров земель, и на данный момент под особую охрану взято более 86 процентов целевых полей или 808 тысяч гектаров земель.

В частности, гора Дэлгэрэх, расположенная в сомоне Тосонцэнгэл аймака Завхан, была взята под особую охрану в апреле этого года, а река Хужиртын-Идэр в октябре взята под местную особую охрану.

Кроме того, такие места, как Долооны хоолой, Эдрэнгийн Нуруу, Цагаан Дэрсний Нуруу, Хурэн цав, Хонгорын Нуруу, гора Цагаан-Уул, Шир булагт, Зармангийн хоолой, расположены в сомоне Эрдэнэ и Гичгэнийн Нуруу, Баянтоорой в сомоне Цогт аймака Говь-Алтай, а также Баянцагааны Нуруу в аймаке Баянхонгор взяты под местную особую охрану.

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