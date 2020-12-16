Карточная игра направлена на возрождение традиционного монгольского письма

CentralAsia (MNG) - Традиционная монгольская система письма — вертикальный алфавит с письмом сверху вниз и слева направо — восходит к ранним временам Монгольской империи. Однако на родине письменности официальные и повседневные сообщения писались кириллицей с 1940-х годов. В результате Проект «Вымирающие алфавиты» считает эту систему письма вымирающей и работает над кампанией по возрождению алфавита, используя интересный метод: карточную игру.

Карточная игра, которая недавно получила более 28 000 долларов в рамках кампании на Kickstarter. Названная ULUS «УЛУС, УЛС», в честь монгольского слова, означающего «империя, земля или дом», игра разворачивает вымышленное повествование, действие которого происходит во время пика Монгольской империи, исследуя историю и мифологию империи.





«Этот Kickstarter — самая срочная и далеко идущая кампания, которую мы когда-либо предпринимали, и она лежит в основе проекта« Вымирающие алфавиты», - пишет Тим Брукс, президент EAP.

Находясь под советским влиянием, Монголия в 1941 году приняла кириллический алфавит, который используется по сей день. Хотя интерес к традиционной системе письма растет в Монголии с 1990-х годов, кириллица остается преобладающим шрифтом в правительственных документах (которые в настоящее время пишутся только кириллицей) и повседневном общении.

ULUS является поворотным моментом в истории письма. До недавних изменений политики в Китае Внутренняя Монголия, автономный регион в Китае с большим монголоязычным населением, была последним местом, где традиционная письменность оставалась преобладающей системой написания языка. Однако письмо там тоже находится под угрозой, так как обучение теперь будет вестись на мандаринском, а не на монгольском.

Ранее в этом году правительство Монголии представило планы по продвижению традиционного письма, как сообщала в марте The Sunday Times. Хотя правительство Монголии не планирует полностью заменять кириллицу, политика сделает так, что юридические документы и правительственные документы будут доступны как в традиционном, так и в кириллическом шрифте, начиная с 2025 года, наряду с другими усилиями по более широкому использованию этого шрифта в течение следующих 4 лет.

«Если мы хотим поддержать монгольский народ, лучшее, что мы можем сделать, — это показать миру, какая у него замечательная и богатая культура, и я думаю, что лучший способ сделать это - создать игры, которые знакомят и продвигают Монгольский язык, культура и история », - пишет Брукс.

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