Глава МИД Монголии провел телефонный разговор с министром иностранных дел Китая Ван И

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Нямцэрэн Энхтайван во вторник провел телефонный разговор с членом Госсовета КНР, министром иностранных дел Ван И.

В ходе разговора Нямцэрэнгийн Энхтайван, дал высокую оценку положительному сдвигу, достигнутому в развитии монгольско-китайских отношений, а также поблагодарил китайскую сторону за всемерную поддержку и помощь в борьбе с эпидемией. «Открытие «зеленых коридоров» для перемещения рабочей силы и товаров играет важную роль для сохранения двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Монгольская сторона готова совместно с Китаем наилучшим образом, на основе взаимопонимания и взаимной поддержки, решать возникающие в ходе борьбы с эпидемией трудности, в полной мере обеспечивать функционирование пограничных переходов, содействовать скорейшему успеху сотрудничества в важнейших сферах. Монгольская сторона готова вместе с Китаем усилить координацию и взаимодействие в международных и региональных вопросах», - говорится в сообщении.

Ван И, в свою очередь, заявил, что Китай и Монголия являются добрыми соседями и друзьями, двусторонние отношения всеобъемлющего стратегического партнерства развиваются хорошо. Не так давно в Китай доставили все 30 тыс. голов овец, переданных в дар Монголией, что вызвало теплый отклик в двух странах. Китайская сторона также отплатила добром: Китай своевременно направил в Монголию средства для борьбы с эпидемией, помог монгольской стороне эффективно сдержать распространение болезни. Такое тесное сотрудничество между двумя соседними странами позволило концепции китайско-монгольского сообщества единой судьбы еще глубже укорениться в сознании людей, дружба и взаимное доверие между сторонами вышли на новый уровень. Китай готов и дальше оказывать Монголии всю требуемую поддержку, расширять использование «зеленых коридоров», энергично развивать сотрудничество в деле возобновления производства и других важных областях. Стороны должны как можно раньше наметить планы взаимодействия и сотрудничества в различных сферах на будущий год, с тем чтобы отношения двух стран продолжили движение вперед, говорится в сообщении МИД Китая.

Ван И заявил, что сохранение взаимного «нулевого проникновения» эпидемии отвечает общим интересам обеих стран. Китай одновременно со строгим соблюдением противоэпидемических требований готов обсудить с Монголией скорейшее возобновление нормального передвижения через межгосударственную границу рабочей силы и товаров, чтобы снизить до минимума негативное воздействие эпидемии.

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