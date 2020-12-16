В Таджикистане число зараженных коронавирусом приблизилось к 12,8 тысячам

CentralAsia (TJ) - За прошедшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

Также за 15 декабря 40 человек были выписаны из медучреждений страны после выздоровления, случаев смерти за сутки не зафиксировали.

Общее количество инфицированных в Таджикистане достигло 12 777 человек, из них выздоровели 12 212 пациентов или 95,6% инфицированных, скончались 88 человек.

Коронавирус в Таджикистане

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