В Таджикистане число зараженных коронавирусом приблизилось к 12,8 тысячам

- Таджикистан, общество
- 9:22, 16 декабря 2020
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CentralAsia (TJ) - За прошедшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.
Также за 15 декабря 40 человек были выписаны из медучреждений страны после выздоровления, случаев смерти за сутки не зафиксировали.
Общее количество инфицированных в Таджикистане достигло 12 777 человек, из них выздоровели 12 212 пациентов или 95,6% инфицированных, скончались 88 человек.
Коронавирус в Таджикистане
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