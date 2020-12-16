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  16 декабря 2020
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На утро 16 декабря в Казахстане коронавирус выявлен у 749 человек. Всего — 143 735

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 749 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 16 декабря сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан - 86;

- Павлодарская область - 80;

- город Алматы - 77;

- Костанайская область - 70;

- Акмолинская область - 65;

- Северо-Казахстанская область - 65;

- Восточно-Казахстанская область - 64;

- Атырауская область - 60;

- Алматинская область - 49;

- Западно-Казахстанская область - 38;

- Жамбылская область - 32;

- Карагандинская область - 31;

- Кызылординская область - 9;

- Мангистауская область - 9;

- Туркестанская область - 7;

- город Шымкент - 4;

- Актюбинская область - 3.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 143 735 случаев коронавируса, скончались 2147 человек.

Коронавирус в Казахстане
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