На утро 16 декабря в Казахстане коронавирус выявлен у 749 человек. Всего — 143 735

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 749 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 16 декабря сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан - 86;
- Павлодарская область - 80;
- город Алматы - 77;
- Костанайская область - 70;
- Акмолинская область - 65;
- Северо-Казахстанская область - 65;
- Восточно-Казахстанская область - 64;
- Атырауская область - 60;
- Алматинская область - 49;
- Западно-Казахстанская область - 38;
- Жамбылская область - 32;
- Карагандинская область - 31;
- Кызылординская область - 9;
- Мангистауская область - 9;
- Туркестанская область - 7;
- город Шымкент - 4;
- Актюбинская область - 3.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 143 735 случаев коронавируса, скончались 2147 человек.