Младший зять президента Узбекистана избран вице-президентом Олимпийского Совета Азии

CentralAsia (UZ) - Накануне, 15 декабря, в городе Маскат (Амман) начала свою работу к Генеральная Ассамблея Олимпийского Совета Азии (ОСА).

Во время онлайн-заседания Исполкома Национального олимпийского комитета Узбекистана, который проходил 10 декабря, было принято решение выдвинуть Отабека Умарова в качестве кандидата на пост вице-президента ОСА. На сегодняшнем заседании исполкома Олимпийского Совета Азии кандидатуру Отабека Умарова единогласно одобрили, и Отабек Мухаммадилевич стал официальным вице-президентом организации.

“Для начала, хочу выразить всем огромную благодарность за оказанное мне доверие. Для меня большая гордость, защищать права и интересы нашей страны в такой престижной организации и оказывать содействие развитию Олимпийского движения в континенте. Проведение Юношеских Азиатских игр в Ташкенте в 2025 году своеобразное испытание для Нового Узбекистана на глазах у всего мира. При поддержке нашего Уважаемого Президента и правительства страны, мы приложим все усилия, чтобы провести это спортивное мероприятие на высоком уровне”, — отметил Отабек Умаров.

16 декабря в Маскате пройдёт Генеральная Ассамблея Олимпийского Совета Азии. В этом мероприятии, младший зять президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Отабек Умаров примет участие как официальный вице-президент ОСА. В ходе Ассамблеи также пройдет церемония подписания контракта, по поводу проведения Юношеских Азиатских игр 2025 года в Ташкенте.