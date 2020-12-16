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  16 декабря 2020
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В России число мигрантов сократилось почти в два раза

CentralAsia (CA) -  В России количество мигрантов за этот год снизилось почти в два раза, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.

По данным ведомства, сейчас в России находятся около 6 миллионов мигрантов, обычно эта цифра может достигать 11 миллионов человек.

«В Российской Федерации ежегодно находится от 9 до 11 миллионов иностранных граждан. В этом году их численность постепенно снижалась и в настоящее время составляет примерно 6 миллионов человек (6,3 миллиона)», - сообщили в МВД.

Отмечается, что при этом разрешение на временное проживание или вид на жительство есть у около миллиона человек.

Также в ведомстве добавили, что большинство учтенных трудовых мигрантов работают по патентам.

«По состоянию на 1 ноября 2020 года на основании патентов в Российской Федерации осуществляют трудовую деятельность 1,3 миллиона иностранных граждан (в аналогичном периоде прошлого года — 1,7 миллиона), 85 тысяч имеют разрешения на работу. С гражданами государств-членов Евразийского экономического союза заключено 368 тысяч (508 тысяч) трудовых или гражданско-правовых договоров», - отметили в МВД.

Кроме того, сообщается, что самая многочисленная категория иностранных граждан в России — это трудовые мигранты в крупных городах и экономических центрах.

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