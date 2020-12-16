В Туркменистане за два дня скончались 15 госпитализированных с симптомами COVID-19 пациентов, - СМИ

CentralAsia (TM) - В больницах Туркменабада 11-12 декабря скончались 15 человек, госпитализированных с симптомами коронавируса. Об этом корреспондент Радио Азатлык сообщил 14 декабря.

Между тем, количество госпитализаций с подозрением на COVID-19 растёт с каждым днём. Туркменские власти продолжают утверждать, что в стране нет ни единого случая коронавируса, а больным с симптомами COVID-19 ставят диагноз пневмония.

«В городской и инфекционной больницах Туркменабада с каждым днём растёт количество госпитализированных лиц с симптомами COVID-19 и смертей среди них. 12 декабря в этих медучреждениях скончались 8 человек», сообщил нашему корреспонденту врач скорой помощи.

Азатлык не раскрывает личности больных и умерших, а также их адреса в целях обеспечения безопасности своих источников.

По словам врача скорой помощи, среди умерших в этот день была беременная женщина, у которой ребёнка извлекли преждевременно через кесарево сечение, после чего она скончалась. Женщине, которая поступила в больницу с симптомами COVID-19, также поставили диагноз пневмония.

«Ребёнок у молодой женщины остался жив. Но пока неизвестно, передался ли вирус и ему. Новорождённый остаётся под присмотром врачей», сообщил врач в беседе с нашим корреспондентом.

Он также добавил, что 11 декабря в больницах Туркменабада скончались 7 больных с симптомами коронавируса и в тяжёлом состоянии было госпитализировано ещё 10 человек. «Им тоже всем поставили диагноз пневмония», добавил врач.

Наш корреспондент отмечает, что заметно увеличилось число заболевающих молодых людей, которые составляют около четверти от общего количества попадающих в больницы людей.

Наш корреспондент отмечает, что в данное время в больницах и аптеках Туркменабада наблюдается острая нехватка лекарственных средств. «В аптеках нет большинства лекарств, невозможно купить необходимые для лечения медикаменты. Состоятельные люди, чиновники заказывают лекарства в Ашхабад», рассказал туркменабадский врач.