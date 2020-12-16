Казахстан отмечает День независимости

CentralAsia (KZ) - Сегодня, 16 декабря казахстанцы отмечают День Независимости. Закон о независимости и государственном суверенитете Республики Казахстан был принят 16 декабря 1991 года.



Главный национальный праздник Казахстана отмечается ежегодно 16-17 декабря.



В стране этот день является выходным, при попадании на выходные дни переносится на ближайший рабочий день.



Казахстан был последним среди стран Советского Союза, который принял закон о независимости. Этот закон вместе с Декларацией суверенитета Казахстана, принятой 25 октября 1990 года, создал государство.



Коронавирус в Казахстане

Карта распространения