За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 1122 человека

// АКИpress

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 1122 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 128 218 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 15 935;

- Алматы - 15 732;

- Восточно-Казахстанская область - 13 133;

- Атырауская область - 11 548;

- Карагандинская область - 10 885;

- Западно-Казахстанская область - 7653;

- Северо-Казахстанская область - 6847;

- Костанайская область - 6338;

- Павлодарская область - 6164;

- Алматинская область - 5559;

- Шымкент - 5285;

- Акмолинская область - 5213;

- Жамбылская область - 4361;

- Актюбинская область - 3450;

- Туркестанская область - 3437;

- Мангистауская область - 3399;

- Кызылординская область - 3279.

Коронавирус в Казахстане

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