За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 1122 человека

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 1122 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 128 218 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 15 935;
- Алматы - 15 732;
- Восточно-Казахстанская область - 13 133;
- Атырауская область - 11 548;
- Карагандинская область - 10 885;
- Западно-Казахстанская область - 7653;
- Северо-Казахстанская область - 6847;
- Костанайская область - 6338;
- Павлодарская область - 6164;
- Алматинская область - 5559;
- Шымкент - 5285;
- Акмолинская область - 5213;
- Жамбылская область - 4361;
- Актюбинская область - 3450;
- Туркестанская область - 3437;
- Мангистауская область - 3399;
- Кызылординская область - 3279.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения