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  16 декабря 2020
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В Монголии за сутки выявлен один новый случай COVID-19

CentralAsia (MNG) -  На 16 декабря выявлен один случай коронавируса в Сэлэнгэ, самом северном аймаке Монголии на границе с Россией.

За прошедшие сутки в Монголии проведено 12 711 ПЦР тестов на коронавирус и выявлен один новый случай заражения. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила начальник отдела надзора и исследований Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний А. Амбасэлмаа.

В городе Улан-Батор, в аймаках Дархан-Уул, Говьсүмбэр, Архангай, Орхон, Говьсүмбэр и Дорноговь за последние 24 часа не зарегистрировано новых случаев.

Согласно последним данным Минздрава, по состоянию на сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в Монголии составляет 918 человек, из них 384 пациента полностью выздоровели и 525 стационарно лечатся.

Коронавирус в Монголии
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