Мирзиёев поздравил Назарбаева и Токаева с Днем независимости

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16 декабря поздравил первого президента Казахстана — Нурсултана Назарбаева и президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с Днем независимости, сообщает пресс-служба президента.

В Казахстанце 16 декабря отмечают свой самый главный праздник - День независимости. Именно в этот день в 1991 году был принят закон о независимости и государственном суверенитете республики.

В этом году мероприятия, посвященные Дню независимости, будут проходить в основном в режиме онлайн.