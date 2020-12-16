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  16 декабря 2020
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Мирзиёев поздравил Назарбаева и Токаева с Днем независимости

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16 декабря поздравил первого президента Казахстана — Нурсултана Назарбаева и президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с Днем независимости, сообщает пресс-служба президента.

В Казахстанце 16 декабря отмечают свой самый главный праздник - День независимости. Именно в этот день в 1991 году был принят закон о независимости и государственном суверенитете республики.

В этом году мероприятия, посвященные Дню независимости, будут проходить в основном в режиме онлайн.

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