Венгрия запретила однополым парам усыновлять детей

CentralAsia (CA) - Венгерский парламент принял закон, который, запрещает однополым парам усыновлять детей, сообщает ВВС.

Законопроект был предложен правительством страны, которое возглавляет премьер-министр Виктор Орбан. Согласно новым правилам, детей смогут усыновлять лишь женатые пары. Исключение может быть сделано для одиноких родственников ребенка.

В Венгрии запрещены однополые браки, но раньше закон можно было обойти, если документы на усыновление подавал лишь один из партнеров.

Одна из принятых во вторник поправок дает определение семье, как основанную на браке и на отношениях между родителями и детьми, в которой мать — женщина, а отец — мужчина.