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  16 декабря 2020
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Венгрия запретила однополым парам усыновлять детей
// Flickr / Guillaume Paumier

CentralAsia (CA) -  Венгерский парламент принял закон, который, запрещает однополым парам усыновлять детей, сообщает ВВС.

Законопроект был предложен правительством страны, которое возглавляет премьер-министр Виктор Орбан. Согласно новым правилам, детей смогут усыновлять лишь женатые пары. Исключение может быть сделано для одиноких родственников ребенка.

В Венгрии запрещены однополые браки, но раньше закон можно было обойти, если документы на усыновление подавал лишь один из партнеров.

Одна из принятых во вторник поправок дает определение семье, как основанную на браке и на отношениях между родителями и детьми, в которой мать — женщина, а отец — мужчина.

Однополые пары отныне не смогут усыновить ребенка, даже если кто-то из них подаст заявку как одинокий человек.

Также в мае этого года в Венгрии был принят закон, запрещающий трансгендерам менять пол, указанный в свидетельстве о рождении.
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