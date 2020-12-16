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  16 декабря 2020
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Известный канадский модельер Питер Нюгард обвиняется в изнасиловании 57 женщин
// Global Look Press/Zuma/Clinton Wallace

CentralAsia (CA) -  По обвинению в изнасилованиях, торговле людьми и вымогательствах задержан канадский модельер и миллиардер Питер Нюгард.

Как сообщают «Известия», он задержан по запросу США и будет находиться под стражей до 13 января.

В суд Южного округа Нью-Йорка ранее был подан иск с соответствующими обвинениями от 57 женщин. Некоторые эпизоды произошли еще в 1977 году, при этом двум потерпевшим на момент предполагаемых преступлений было 14 лет. ФБР, которое в феврале этого года проводило обыски в офисах Nygard в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, запросило ордер на его арест.

Кроме того, отдельный иск был подан двумя сыновьями 79-летнего Нюгарда, которые утверждают, что были изнасилованы в подростковом возрасте знакомой их отца по его прямому указанию.

Канадский модельер финского происхождения, основатель популярной в Северной Америке дизайнерской компании Nygard, отрицает все обвинения.

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