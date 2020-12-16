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  16 декабря 2020
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В Узбекистане наладили выпуск «патриотичных» смартфонов с гербами

CentralAsia (UZ) -  Новые смартфоны с объемом памяти 64 Гб созданы по поручению Министерства информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан и рассчитаны на внутренний рынок, сообщает УзА.

В память мобильного устройства загружены произведения президента Узбекистана, коллекция лучших образцов классической и современной узбекской литературы, радиоинсценировки, более сотни узбекских песен и мелодий, а также фотоальбомы с изображением достопримечательностей и живописных уголков страны.

Кроме того, смартфон содержит программу «Правительство», которая включает в себя номера телефонов горячих линий министерств, ведомств и организаций. Устройство также снабжено функцией автоматического обновления номеров по мере их изменения.

В качестве фона для экранной заставки можно выбрать фото из галереи живописных уголков страны, а для сигнала вызова и будильника – установить узбекские песни и мелодии.

Своеобразным новшеством стало и размещение изображения Государственного герба Республики Узбекистан прямо по центру телефонной панели.

Сообщается, что было выпущено смартфонов «Узбекистон» в количестве трех тысяч экземпляров, за короткий срок более 50 процентов продукции было успешно распродано.

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