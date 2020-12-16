За сутки в Узбекистане выявили 155 новых случаев коронавируса. Всего 75 396

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 15 декабря количество зарегистрированных случаев коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 75 396 (+155).

По данным Минздрава, новые случаи выявлены в 6 регионах страны.

В Ташкенте было вылечено 102 пациента, в результате чего общее число пациентов составило 72 661 (+139), а показатель выздоровления составил 97%.

Из 2123 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 172 находятся в тяжелом состоянии, а 33 - в критическом.