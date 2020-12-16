Глава МИД Таджикистана провел онлайн-встречу с генсекретарем Всемирной метеорологической организации

CentralAsia (TJ) - Состоялась встреча Министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина с генеральным секретарем Всемирной метеорологической организации (WMO) Петтери Тааласом.Об этом сообщает пресс-служба МИД РТ.



В ходе встречи Петтери Таалас представил подробную информацию о Коалиции по воде и климату для 6-ой Цели устойчивого развития. Цель коалиции придать импульс действиям в области водных ресурсов путем реализации конкретных мер на национальном, региональном и глобальном уровнях.



Министр в свою очередь обратил внимание собеседника на усилия и инициативы правительства республики в сфере воды и изменения климата. Была отмечена важность обсуждения вопросов, связанных с последствиями изменения климата и необходимости защиты ледников, а также значение укрепления сотрудничества в рамках «Душанбинского водного процесса».

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