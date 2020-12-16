Обнаружены пять генов, усиливающие риск смерти от коронавируса

CentralAsia (CA) - Исследователи из Эдинбургского университета выяснили, какие гены усиливают риск смерти от коронавирусной инфекции.

По словам ученых, это открытие поможет специалистам определить, какие из уже существующих лекарств могут помочь в лечении COVID-19, а следовательно своевременно предотвратить нежелательное развитие болезни.

Так, обнаружены пять генов, повышающие риск смерти от COVID-19.

Как пишет издание Al Ahram, специалисты изучили ДНК 2700 пациентов в 208 отделениях интенсивной терапии в Великобритании. В исследование были включены наиболее тяжелые случаи COVID-19: 22% исследованных пациентов умерли, при этом 74% не могли дышать самостоятельно и нуждались в искусственной вентиляции легких.

Генетическую информацию этих пациентов сравнили с образцами, предоставленными проектом «100 тысяч геномов». Выяснилось, что пять генов определяют тяжесть развития коронавируса.

Гены были проанализированы по всему геному. В итоге исследователи обнаружили два гена на 19-ой хромосоме (TYK2 и DPP9) и еще один на 21-ой хромосоме — IFNAR2.

CCR2 — это ген, расположенный на 4-ой хромосоме, а OAS1 — на 12-ой хромосоме.

Важность этого исследования заключается в том, что оно определяет конкретные гены, которые играют роль в заболевании коронавирусом, и, следовательно, делает их мишенями для потенциальных методов лечения, отмечают авторы.

Выявленные гены участвуют в двух процессах — противовирусном иммунитете и воспалении легких.