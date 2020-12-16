Золотовалютные резервы Узбекистана снижаются четвёртый месяц подряд

CentralAsia (UZ) - Официальные резервные активы Узбекистана достигли 32,8 млрд долларов, продолжая сокращаться четвёртый месяц подряд, передает Газета.уз.



Объём валовых золотовалютных резервов Узбекистана на 1 декабря составил 32,8 млрд долларов, снизившись по сравнению с прошлым месяцем на 463 млн долларов, следует из данных Центрального банка.

Чистые золотовалютные резервы (разница между валовыми резервами и обязательствами в свободно конвертируемой валюте) снизились на 536 млн долларов и достигли 31,9 млрд долларов.

Золотовалютные резервы сокращаются четвёртый месяц подряд. Центральный банк наращивал резервы и в иностранной валюте, и в виде золота с апреля, однако в августе произошла диверсификация запасов за счет продажи золота.

Цены на золото продолжают сохранять волатильность на фоне новостей об оптимистичных результатах испытаний вакцин от COVID-19, пишет The Wall Street Journal. Фьючерсы на золото по состоянию на 16 декабря составляют 1858,50 доллара за унцию. Издание отмечает, что некоторые аналитики по-прежнему уверены, что цены на золото вырастут в будущем.