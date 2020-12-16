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  16 декабря 2020
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В Андижане женщина пыталась продать своего младенца за $5200

CentralAsia (UZ) -  12 декабря текущего года 20-летняя жительница Джалал-Абадского района Андижанской области Дильфуза К. пыталась продать своего сына, родившегося 15 августа 2020 года.

Женщина была задержана, сообщили в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.

Как сообщается, Дильфузу К. задержали с вещественными доказательствами - химически обработанными 5200 долларами США при продаже младенца гражданину, выступавшему в качестве покупателя в кафе.

Возбуждено уголовное дело по статье ("Торговля людьми, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного, не достигшего восемнадцати лет"). В настоящее время ведется предварительное следствие.

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