Стартовали политические консультации между Туркменистаном и США

- Туркменистан, политика
- 13:00, 16 декабря 2020
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CentralAsia (TM) - Трехдневные политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Соединенных Штатов Америки начались сегодня в формате видеоконференции. Об этом сообщает МИД Туркменистана.
На повестке дня вопросы безопасности, торгово-экономические связи, гуманитарный спектр.
Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, открывая заседание, отметил, что туркмено-американские связи приобретают позитивную динамику развития.
В первый день встречи стороны рассмотрели результаты взаимодействия в области безопасности и наметили приоритетные направления сотрудничества на будущее.
Рассмотрено сотрудничество в области охраны границ и борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
Стороны обсудили вопросы региональной и международной безопасности, подчеркнули растущую угрозу терроризма в мире.
Особый акцент сделан на Афганистане. Подчеркнута инициатива президента Туркменистана о готовности страны предоставить свое политическое пространство для налаживания мирных переговоров между правительством Афганистана и соответствующими сторонами.
В данном контексте выделена эффективность форматов взаимодействия, таких как «Центральная Азия + США» и «Туркменистан-США-Афганистан».