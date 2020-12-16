Стартовали политические консультации между Туркменистаном и США

CentralAsia (TM) - Трехдневные политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Соединенных Штатов Америки начались сегодня в формате видеоконференции. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

На повестке дня вопросы безопасности, торгово-экономические связи, гуманитарный спектр.

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, открывая заседание, отметил, что туркмено-американские связи приобретают позитивную динамику развития.

В первый день встречи стороны рассмотрели результаты взаимодействия в области безопасности и наметили приоритетные направления сотрудничества на будущее.

Рассмотрено сотрудничество в области охраны границ и борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Стороны обсудили вопросы региональной и международной безопасности, подчеркнули растущую угрозу терроризма в мире.

Особый акцент сделан на Афганистане. Подчеркнута инициатива президента Туркменистана о готовности страны предоставить свое политическое пространство для налаживания мирных переговоров между правительством Афганистана и соответствующими сторонами.

В данном контексте выделена эффективность форматов взаимодействия, таких как «Центральная Азия + США» и «Туркменистан-США-Афганистан».