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  16 декабря 2020
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Новый посол Афганистана приступил к работе в Туркменистане
Бердимырат Реджепов
Бердимырат Реджепов

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал указ о назначении Бердимырата Реджепова послом Туркменистана в Испаниа, Польше и Дании.

Как сообщают местные СМИ, Бердымурат Реджепов, который в настоящее время также является послом в Федеративной Республике Германия, ранее работал послом в Италии, Израиле, Испании, Греции и являлся Постоянным представителем Туркменистана при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Решение о его назначении в ФРГ было проведено главой государства в январе текущего года, а 19 февраля он вручил в Берлине свои верительные грамоты Федеральному Президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

На посту главы дипмиссии Туркменистана в Федеративной Республике Германия он сменил в должности Тойлы Атаева (одновременно он также являлся послом в Польше и Дании), который был назначен послом Туркменистана в Украине.

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