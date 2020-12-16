Назарбаев рассказал, как вывез из Кыргызстана экс-президентов Акаева и Бакиева

В интервью «Хабару» Назарбаев рассказал, как вывозил из Кыргызстана Акаева и Бакиева

CentralAsia (KZ) - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью телеканалу «Хабар» рассказал, как вывозил из Кыргызстана экс-президентов Аскара Акаева и Курманбека Бакиева после революций 2005 и 2010 годов.

«Мне пришлось вывезти Акаева из Бишкека в Тараз вертолетом. Была сложная обстановка, там могли обстрелять. Чтобы не было конфронтации, я его вывез. После него который был, такая же история была, он засел в Оше, собрал сторонников, вооружил их и готов был идти в сторону Бишкека», - рассказал Назарбаев.

По его словам, он созвонился с Розой Отунбаевой, которая «попросила успокоить Бакиева». Он отметил, что после переговоров ему удалось уговорить Курманбека Бакиева выехать за пределы КР.

«В это время в Вашингтоне было совещание по антиядерным делам, президентом России был Медведев, мы втроем с Обамой вышли, стоим и шепчемся, что начинается гражданская война, что Бакиев хочет двигаться в сторону Бишкека. Я сказал, что буду вывозить, и попросил российские истребители прикрыть мой самолет», - добавил Назарбаев.

Он отметил, что «если бы не сделал этого, там было бы большое кровопролитие».

Во время первой революции в 2005 году тогдашний президент Аскар Акаев вместе с семьей сбежал в Россию, с тех пор там и находится. Пришедший после него к власти Курманбек Бакиев вместе с семьей сбежал из страны во время революции 2010 года. Сейчас он проживает в Беларуси.

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